Ancora il Feyenoord sulla strada della Roma. Gli ultrà olandesi promettono battaglia

Sarà ancora Roma-Feyenoord. I giallorossi giocheranno i quarti di finale di Europa League contro gli olandesi, battuti l'anno scorso nella finale di conference. Andata il 13 aprile in trasferta, ritorno una settimana dopo all'Olimpico. E proprio per la sfida del 20 aprile il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ha chiesto al ministro dell'Interno Piantedosi di valutare l'ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord.

C'è un precedente. A febbraio 2015 gli ultrà di Rotterdam vandalizzarono il centro di Roma, soprattutto piazza di Spagna, danneggiando la Barcaccia del Bernini, fontana simbolo della Città eterna. E ora prometto nuove vandalismi.

Mourinho dovrà gestire l'entusiasmo per il passaggio del turno, domenica in campionato c'è il derby con in palio punti preziosi in chiave Champions.

La stracittadina è una partita che sfugge ad ogni logica. Il tecnico portoghese, che non sarà in panchina perché squalificato, a centrocampo dovrà recuperare Matic, a San Sebastian fermato da un problema intestinale e punterà sulla fantasia di Dybala. All'andata, l'argentino restò fuori per problemi fisici e al suo primo derby della capitale vuole lasciare il segno.

La Lazio delusa dall'eliminazione in Conference proverà a riscattarsi. Olimpico verso il tutto esaurito con le curve pronte a dare spettacolo come da tradizione. La posta in palio è alta. I biancocelesti hanno due punti di vantaggio in classifica e proveranno a tenere a distanza gli avversari. Sarri dovrà rinunciare a Vecino squalificato e potrebbe schierare Cataldi in regia con accanto Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Salvo miracoli dell'ultima ora Ciro Immobile alle prese con un infortunio muscolare non ci sarà.