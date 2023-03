Ballando on the road, selezioni a Roma

Dopo Firenze “Ballando on The Road - L’ACCADEMIA DELLE STELLE” è arrivata nella Capitale in cerca di nuovi talenti in un centro sportivo in zona Cassia. Il “popolo del ballo” ha finalmente trovato una nuova vetrina con il progetto nato dalla partnership fra Ballando On The Road, il celebre spin off di Ballando con le stelle in onda su Rai1, ed il ballerino e coreografo Simone Di Pasquale. Il nuovo contest ha l’obiettivo di dare visibilità ad un selezionato gruppo di talenti della danza, che si sono già messi in evidenza nel Tour “Ballando On The road 2022”, partecipando gratuitamente a stage di specializzazione e offrendo loro importanti opportunità nel campo delle produzioni televisive e teatrali. Nel weekend appena trascorso Simone Di Pasquale direttore artistico del progetto ha presieduto la seconda tappa di pre-audizione BOTR 2023, i partecipanti selezionati avranno accesso diretto ad una delle tappe del tour. Prossime selezioni a Cosenza il 29 e 30 aprile e a Genova il 13 e 14 maggio. Gli stili richiesti per partecipare sono: Moderno/Contemporaneo - Video Dance - Swing - Tango Argentino - Danze Standard/Latino Americane. Il regolamento completo di Ballando On The Road – L’Accademia delle Stelle e delle Pre-Audizioni di Ballando On The Road il Tour 2023 è disponibile sulla piattaforma DanceMatik al seguente indirizzo: DanceMatik.it