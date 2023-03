Balneari sul piede di guerra: "Abbiamo bisogno di certezze"

Il sole e le temperature miti hanno spinto molti a raggiungere le coste laziali, ma gli operatori balneari pensano già al futuro. “Le imprese in concessione demaniale hanno bisogno di certezze” afferma Alberto Cecere (Presidente Federbalneari Fiumicino). La Bolkestein continua a pendere sugli operatori del settore che si sentono in balia del loro destino, in vista di gare che potrebbero portar via l’unica fonte di reddito e investimento di una vita. L’ultima pronuncia del Consiglio di Stato (primi di marzo) «annulla la mini proroga concessa con il decreto Mille Proroghe» che concedeva un anno in più ai balneari, dilatando le concessioni fino al 31 dicembre del 2024. La preoccupazione non riguarda solo gli investimenti compiuti nelle attività che rischiano di svanire, ma anche il fatto di aver garantito per anni la cura delle spiagge.

Il servizio di Antonia Moro