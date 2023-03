Obiettivo benessere e bellezza anche in chemioterapia

L'obiettivo è la cura della bellezza durante il percorso terapeutico della malattia oncologica. È un'iniziativa ospedaliera multidisciplinare, medico-psicologico-estetico-dermatologico, gratuita per tutti i pazienti che si confrontano con la malattia e con la chemioterapia. Il gruppo di medici è partito ascoltando i bisogni dei pazienti che oltre a volere curare il proprio fisico avevano bisogno anche di non vedersi trasformati dall'aggressività dei farmaci. Durante le giornate, proposto anche un corso fotografico ideato da Salute Donna Onlus. Ma le iniziative, come fanno sapere le responsabili del progetto “La cura si fa arte” continueranno a moltiplicarsi avvalendosi della solidarietà e della disponibilità di professionisti e di chiunque voglia contribuire con il proprio tempo a rendere migliori e più leggere le giornate di chi si sottopone a pesanti terapie farmacologiche. Per ora si aderisce col passaparola, ma presto sarà creata una pagina social affinché si possa costruire una rete solidale. In ogni caso si potrà contattare il servizio di psicologia dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di via Cassia a Roma.