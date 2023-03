Calcio giovanile violento

I ragazzi in campo giocano e i grandi, fuori, diventano violenti. È successo tre volte, negli ultimi 10 giorni, nel viterbese, in occasione di partite di calcio tra adolescenti. Per i primi due episodi, in ordine di tempo, avvenuti nel capoluogo della Tuscia, il questore ha emesso provvedimenti di Daspo. Nel primo caso al campo Ellera, dopo una discussione, un guardalinee ha colpito in faccia un giocatore minorenne, con la bandierina. Il giudice di linea dovrà restare tre anni lontano dai campi. Lo stadio del Pilastro è stato teatro del secondo evento, dopo un incontro under 15. Al termine della partita un parente di un giocatore della squadra viterbese, ha aggredito l'allenatore del Cerignola. 25 Giorni di prognosi per il mister pugliese e cinque anni di Daspo per l'aggressore. Per Patrizio Fimiani, responsabile del settore giovanile della Viterbese calcio, il clima di violenza che si avverte fuori dal campo sta soffocando la funzione educativa e sportiva del calcio tra i più giovani." Abbiamo pensato di far disputare le partite a porte chiuse, tenendo lontano i genitori", aggiunge. L'ultimo episodio si è registrato a Vasanello, sempre in provincia di Viterbo, dove è scoppiata una rissa tra tifosi e dirigenti. Secondo Barbara Longo, direttore dell'Unità Operativa Complessa di psicologia della ASL di Viterbo, questi casi violenti dimostrano situazioni di disagio ormai abbastanza trasversali. "È necessario" dice la psicologa, "che i genitori distinguano l'aspetto educativo e di divertimento dello sport per i ragazzi, da quello agonistico. Inoltre è auspicabile che gli adulti accettino un codice di comportamento da adottare fuori e dentro il campo da gioco che sia di esempio per i figli".

Nel servizio di Nazario Basili l'intervista a Barbara Longo - Direttrice UOC Psicologia Asl Vt