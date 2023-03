Cinque mimose per cinque madri costituenti

Cinque mimose per altrettante madri costituenti: è l'omaggio di Roma Capitale a Maria Federici, Angela Gotelli, Tina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti. Deputate scelte nel 1946 tra le 21 donne elette nell'Assemblea Costituente, per far parte della Commissione dei 75 che aveva il compito di redigere il progetto della Costituzione. Cinque mimose piantate all'interno del Parco di San Sisto, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per ricordare le donne espressione della prima stagione della partecipazione femminile alla vita politica, che nonostante il loro numero esiguo rispetto ai 70 colleghi, riuscirono ad incidere all'interno della Costituzione. Le cinque madri costituenti, ottenendo il riconoscimento nella Carta Costituzionale di fondamentali principi di parità, avevano gettato le basi per l'effettiva affermazione dei diritti delle donne, importante eredità per le nuove generazioni.



Nel servizio, interviste a Giulia Rodano, Casa Internazionale delle Donne, Livia Turco, presidente Fondazione Nilde Iotti, Sabrina Alfonsi, Assessora all'Ambiente di Roma Capitale.