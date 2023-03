Da donne a donne, l'aiuto parte da San Giovanni

Alcuni capi invenduti, un team di donne inarrestabili e la voglia di fare qualcosa di bello e di utile. Parte da un'imprenditrice di San Giovanni, Manuela Balmas, l'idea di fare squadra e strutturare una rete di negozi che raccolgano l'invenduto- di qualsiasi genere- e donarlo ai meno fortunati. Entro sabato 18 marzo tutto quanto si sta raccogliendo nel quartiere San Giovanni, nei punti di via Satrico e via Capponi andrà alle donne ospiti di Casa Sabotino, una casa di accoglienza, nel primo municipio di Roma, fiore all'occhiello di Binario 95. Binario 95 è una cooperativa che si occupa prevalentemente di servizi di supporto sociale per le persone senza dimora , di persone, sole e provate dalla vita in strada, e che trovano rifugio in questa bellissima struttura del I Municipio. Qui le ospiti restano per periodi che variano a seconda dei casi, e vengono seguite da un’equipe multidisciplinare composta da operatrici e operatori sociali, psicologhe, medici, educatrici e molti volontari che contribuiscono, con la loro presenza, a riallacciare legami con una dimensione che vada oltre il disagio finora conosciuto. Ma che cosa serve? Lampade da scrivania, trolley, valigie con rotelle, zaini di varie misure, vestaglie da camera, tute, sciarpe e foulard primaverili, giacche leggere, come impermeabili o giubbottini, maglie e pantaloni per la nuova stagione primaverile ed estiva, ombrelli. Le taglie consigliate sono la M, la L e la XL, per andare incontro alle esigenze fisiche di ognuna.