Derby: "Vittoria della Lazio meritata, Roma troppo rinunciataria"

Zaccagni eroe dei biancocelesti, ma fuori dalle convocazioni di Mancini. Roger Ibañez ancora protagonista in negativo per i giallorossi. L'analisi della partita con il collega di Rai Sport, Alessandro Antinelli, in diretta da Coverciano (Firenze) dove la Nazionale si ritrova per le qualificazioni agli Europei 2024. Ivan Provedel e Alessio Romagnoli per la Lazio, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini per la Roma tra i 30 giocatori scelti dal ct dell'Italia.