Fare chiarezza sull'algoritmo pazzo

Docenze e caos gps, ovvero le graduatorie provinciali per le supplenze. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un docente romano che aveva denunciato il malfunzionamento dell'algoritmo nell'assegnazione delle sostituzioni. Il Ministero dell'Istruzione dovrà infatti fornire per intero software e algoritmo che hanno gestito le nomine informatizzate per verificarne la funzionalità.

Un risultato che apre finalmente la strada per risalire alla radice del problema: individuare dove sia l'eventuale errore.

Nel servizio di Mariella Anziano, montaggio di Mariangela Fedele, l'intervista a Rino Dei Meglio - Coord. Naz. Gilda Unams