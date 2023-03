Fondi, "Il Civico Giusto": la famiglia che ospitò Moravia e la Morante

Prosegue il percorso del Civico dei Giusti che racconta la storia di chi, rischiando la vita, nascose nelle proprie case ebrei e perseguitati politici, come la famiglia Mosillo di Fondi, in provincia di Latina che, nella sua villetta di via Damiano Chiesa, ospitò nel 1943 Alberto Moravia, di radici ebraiche per parte di padre e sua moglie Elsa Morante. Un’esperienza che lo scrittore usò per il romanzo “La Ciociara”.

Nel servizio di Gemma Giovannelli l'intervista a Felice Mosillo e a Paolo Masini, Presidente Civico Giusto