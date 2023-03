I colori del marmo

Dal 2021 sono parte integrante del progetto espositivo della Centrale Montemartini: mosaici a tessere grandi o minutissime, in bianco e nero o dai colori vivaci, con rappresentazioni di pesci, pavoni e altri animali, figure umane e ancora motivi geometrici e vegetali. Ad accomunarli, a parte alcune eccezioni, è la loro provenienza dai depositi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: dopo un accurato intervento di conservazione sono esposti finalmente al pubblico. Ora, la mostra “I colori dei romani” si arricchisce di sedici nuove opere musive: il racconto estende per la prima volta il suo arco cronologico fino all’epoca tardo-antica proponendo nuove tipologie di manufatti: i mosaici a grandi tessere di marmo, presente all' epoca in grande quantità.

Insieme ai preziosi esemplari policromi dalle Terme di Diocleziano, alcune testimonianze in opus sectile con intarsi marmorei di grande effetto. Tra le new entries della mostra anche un mosaico con motivi vegetali e uccelli proveniente da un sepolcro della necropoli della via Portuense, che arricchisce la sezione dedicata all'aldilà con un elemento molto originale: il volto del defunto inserito nella decorazione con il suo nome, Attico.

Nel servizio di Donatella Ansovini interviste a Nadia Agnoli, archeologa responsabile della Centrale Montemartini e Serena Guglielmi, curatrice archeologa della Centrale Montemartini.