Il fotografo degli artisti

"Ho sempre cercato il punto di vista dell’artista: questo è il mio metodo di lavoro” .Le parole di Claudio Abate riassumono, quasi fissandolo in uno scatto, l' essenza della sua professionalità. La stessa raccontata in una mostra allestita al Maxxi attraverso 150 immagini del fotografo romano, testimone di alcuni momenti chiave della storia dell'arte italiana: un'esplosione di pensiero e creatività totale nella quale l'arte non era affare solitario, ma si lavorava e si viveva tutti insieme. E Abate stringe rapporti con Mario Schifano, Pino Pascali, Gino De Dominicis, Josef Beuys e Jannis Kounellis, con il quale instaura un sodalizio umano e professionale che durerà tutta la vita

Rapporto tra gli artisti e le loro opere documentato attraverso performances e azioni come quelle nella celebre e innovativa galleria L' Attico di Fabio Sargentini, ma anche in grandi rassegne in Italia e all'estero.

Non solo fotografo degli artisti, ma anche artista egli stesso: nel 1972 Claudio Abate decide di passare anche dall'altra parte. Attraverso la serie Contatti con la Superficie Sensibile, che dà il titolo alla mostra, si lancia in interessanti sperimentazioni con la pellicola, ancora tutte da studiare.

Nel servizio di Donatella Ansovini, interviste a Ilaria Bernardi, curatrice della mostra e Bartolomeo Pietromarchi, direttore Maxxi Arte