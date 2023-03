La Riserva naturale della Tenuta dei Massimi: "Discarica a cielo aperto"

Le immagini sono state girate alla Tenuta dei Massimi, un'area naturale protetta del Comune di Roma, compresa nelle zone La Pisana e Ponte Galeria. Ma di protetto, quì, non c'è nulla. E' un immondezzaio a cielo aperto fatto a sua volta di tante micro-discariche che si trovano man mano che ci si addentra tra la vegetazione. In questo luogo si trova di tutto: materassi, elettrodomestici, scarti di amianto, pneumatici, pezzi di mobili e materiale di risulta. In tanti hanno traslocato la loro inciviltà quì dove arrivano addirittura i furgoni a sversare i rifiuti. Da tempo l'area è ostaggio del degrado. “Va bonificata e resa accessibile” è l'appello del nostro telespettatore Marco.