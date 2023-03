Le nuove frontiere del Museo di Rocca Albornoz

Quello che colpisce entrando nel Museo di Rocca Albornoz a Viterbo è che le sue collezioni non raccontano gli etruschi solo attraverso i corredi funerari. Qui, assoluta rarità, ad essere protagoniste sono le case rinvenute nel sito di Acquarossa, nei pressi di Viterbo, rimaste conservate perché dopo la fase etrusca l' area non fu più riutilizzata. Oltre alle numerose testimonianze del museo, da una biga a due ruote, a un santuario rinvenuto intatto a Vetralla nel 2006 con la statua di Demetra e la testa di Persefone, a un mosaico con un' iscrizione in lingua etrusca, anche un' importante mostra temporanea che testimonia la ricchezza e raffinatezza dell' aristocrazia di Vulci e i contatti commerciali e culturali con il Mediterraneo: mani d' argento, collane in ambra, vasi attici e scarabei dorati.

Tra i futuri progetti di Rocca Albornoz quello di aprire al pubblico le porte dei depositi, che custodiscono notevoli testimonianze provenienti dagli scavi e dai sequestri, con l' obiettivo di rendere il museo un luogo sempre più centrale della vita culturale di Viterbo.

