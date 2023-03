Le radici millenarie che vengono dal mare

Sono una sorta di fossili guida delle prime forme di globalizzazione, le anfore romane: nel Museo del Mare e della Navigazione Antica del Comune di Santa Marinella decine di questi manufatti in terracotta, rinvenuti sui fondali nelle vicinanze, fissano un' istantanea della vita e i percorsi marittimi del tempo. Qui c' era il Porto di Pyrgi, attivissimo in epoca etrusca e romana. Navi da trasporto merci di ogni tipo, dal vino al grano, all' olio, alla pece, alla pozzolana che potevano contare su una serie di dispositivi all' avanguardia per quei tempi.

L' archeologia sperimentale ha permesso anche la ricostruzione scientifica e filologica della stiva di una nave oneraria del 1 sec a.C. Cariche di merce, le navi antiche, per quanto ben costruite, erano non di rado al centro di naufragi: tragici eventi che hanno consentito di far giungere fino a noi una serie di preziose testimonianze, dalle ancore arcaiche, ai chiodi navali di epoca romana, a frammenti di lamine di rivestimento dello scafo in piombo

Il museo è impegnato anche in vari progetti di ricerca archeologica: tra questi l' iniziativa Pyrgi sommersa che prevede l' esplorazione dei fondali antistanti con interventi di conservazione sui reperti rinvenuti.

Presto verrà esposta una serie di reperti unici provenienti da Pyrgi, con l'obiettivo di rafforzare la vocazione di un museo che punta sempre più a raccontare frammenti di vita antica sul mare e per il mare.

Nel servizio di Donatella Ansovini, intervista a Flavio Enei, direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica