L'omaggio a Citto Maselli

Le bandiere rosse di Rifondazione comunista (il partito in cui ha militato fino alla fine), la commozione dei delegati dell'Associazione Nazionale Partigiani, l'omaggio di tanti colleghi del mondo del cinema, di personalità della cultura e della politica, di semplici cittadini. Nella Sala della Protomoteca del Campidoglio la camera ardente per Francesco Maselli, da tutti conosciuto come “Citto”, il regista romano scomparso martedì scorso a 92 anni.

