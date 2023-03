L'omicidio di Andrea Fiore. La paura nel quartiere controllato da Spada e Senesi

Il giorno dopo l'omicidio di Andrea Fiore, le bocche si cuciono. Il Quadraro si risveglia scosso. Il carrozziere di 54 anni in via dei Pisoni, sembra un fantasma. Qualcuno fuori dai microfoni racconta di avere visto, la sera del delitto, andare e venire un'auto bianca, con 3-4 persone a bordo, e poi fuochi d'artificio sparati proprio dentro la casa cantoniera in cui abitava l'uomo.



Nel curriculum criminale di Fiore si rintracciano droga, furti, reati in comune con l'amico Luigi Finizio, freddato nemmeno due settimane fa ad appena 800 metri dal casolare del carrozziere, presso un distributore di benzina. Due omicidi in un territorio storicamente controllato dai Casamonica e dai Senese, in cui se si spara si è autorizzati, a meno che non si tratti di cani sciolti o nemici che provengano da fuori.