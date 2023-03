Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

Per la terzo anno si celebra la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Il 18 marzo 2020 si registrò il maggior numero di decessi in Italia. Sui teleschermi scorrevano le immagini dei camion militari cariche di bare che sfilavano a Bergamo. "Quella data rimarrà indelebile nella memoria degli italiani e del mondo", ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha aggiunto:" lo smarrimento e l'incertezza iniziali hanno lasciato in breve tempo spazio a una reazione tenace e orgogliosa ". Nella nostra regione, Secondo i dati aggiornati al 16 marzo, 12.829 persone sono decedute dall'inizio della pandemia a causa del covid-19. Francesco Vaia, direttore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, ribadisce che ora la situazione è tranquilla." Siamo ormai fuori dalla pandemia ".

Nel servizio di Nazario Basili l'intervista a Luciano Caterini (dir. U.O.C. malattie infettive osp. Belcolle VT)