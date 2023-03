Pasqua vicina. A Roma boom di prenotazioni negli alberghi

Albergatori soddisfatti. Il numero delle prenotazioni per il ponte pasquale tra l'8 e il 10 aprile è una luce in fondo al tunnel. Le stime delle associazioni del settore prevedono un afflusso di 670 mila presenze al giorno.



Roma si prepara ad accogliere 40 mila visitatori in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (+15%).



Nel 2022, il 76% dei ristoratori ha perso figure professionali in cucina o in sala. Ad oggi mancano bagnini, camerieri, addetti ai piani, alle pulizie e all'accoglienza.



Nel servizio di Eleonora Fioretti: Andrea Napoli, albergatore; Giuseppe Roscioli, Presidente Federalberghi Roma; Laura Lazzarini, albergatrice; Daniele Brocchi, Assoturismo Confesercenti