Stadio Flaminio, quale futuro?

Lo stadio Flaminio, da ormai oltre 10 anni in completo stato di abbandono, potrebbe tornare a vivere una nuova era sfruttando l'appiglio della candidatura agli Europei di calcio 2032, ufficializzata dal sindaco Gualtieri. L'impianto di viale Tiziano, progettato da Pierluigi e Antonio Nervi per le Olimpiadi del 1960, per anni casa del grande rugby, e utilizzato saltuariamente negli anni '80 per alcune partite di calcio della Lazio, e anche dalla Roma per tutta la stagione 1989-90, quando erano in corso i lavori di ristrutturazione dell'Olimpico, è attualmente ridotto a un relitto. Nel corso degli anni sono state valutate varie ipotesi di rilancio, compresa l'idea di renderlo stadio permanente della Lazio, ma le difficoltà legate alla diversità di vedute fra il presidente Lotito e il comune, hanno fatto perdere di forza questa eventualità. Ora c'è un progetto di Cassa Depositi e Prestiti in sinergia con l'Istituto di credito sportivo che a fronte di un investimento di 80 milioni, lo renderebbe un impianto hi-tech con pannelli fotovoltaici, nuove tribune da 25 mila posti, il recupero di palestre e piscina interne e la costruzione di bar e ristoranti per creare una cittadella dello sport e dell'intrattenimento da estendersi fino all'ex galoppatoio di Villa Glori. In questo rinnovato impianto, negli auspici dell'assessore allo sport Alessandro Onorato dovrebbero svolgersi gli allenamenti delle squadre durante Euro 2032. Servirà però l'assegnazione all'Italia della manifestazione per ridare una speranza al Flaminio.