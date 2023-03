Roma, città impossibile per i disabili. La storia di una turista americana

Impossibile raggiungere il Colosseo, sito archeologico, dalla fermata della metropolitana Colosseo. L'amara scoperta di una turista americana disabile, bloccata da vari impedimenti e l'intervento di due agenti di polizia locale che hanno dovuto prenderla in braccio. Ora il sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri e del Comandante dei Vigili urbani Ugo Angeloni. Il primo cittadino ha voluto rendersi conto di persona della situazione dopo aver appreso delle difficoltà affrontate dalla turista ventunenne. Nell’immediato la soluzione proposta è quella di allargare il marciapiede.

Ma le difficoltà per gli utenti disabili nelle stazioni delle metropolitane capitoline sono molte: in 12 stazioni della metro A, ascensori e montascale non funzionano. Quanto alla B, sono inaccessibili le fermate che precedono e seguono Colosseo, Cavour e Circo Massimo, come non è possibile usare la metro B per un disabile motorio tra piazza Bologna e Ponte Mammolo. Ancora peggiore la situazione sulla Roma-Lido. Le prime cinque stazioni di Ostia fino a Lido Nord sono inaccessibili a chi è su una sedia a rotelle. Per un totale di 18 impianti non funzionanti su 30 tra Colombo e Vitinia.