Roma, incendio in via Sabotino

Molto spavento nel pomeriggio in via Sabotino, nel cuore del quartiere Prati della Capitale.

Un incendio è divampato al quarto piano di una palazzina. Ancora ignote le cause del rogo, che ha richiesto l'intervento di 7 squadre dei Vigili del fuoco.

L'appartamento interessato è abitato, ma per fortuna al momento in cui le fiamme si sono sviluppate era vuoto. Anche grazie a questo non ci sono stati feriti né intossicati a causa del fumo.

Verifiche sono in corso per comprendere se ci siano stati danni all'edificio.