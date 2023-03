Romics, il Festival del Fumetto torna alla Fiera di Roma

Dedicata alla natura, ai colori e alla bellezza, questa trentesima edizione del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games si estende in 5 padiglioni, con oltre 350 espositori distribuiti su più di 70.000 metri quadrati. Come manifesto ufficiale è stata scelta l’Orchidea per raccontare il cuore della manifestazione, un’esplosione di energia racchiusa in un solo fiore.

Nel servizio di Ines Siano, le interviste a Sabrina Perucca (direttrice artistica Romics), Marco Gervaso (autore e illustratore), Katja Centomo (scrittrice - premio Romics d'Oro), Samuele Campobassi (cosplayer)