Scontri tra tifosi di Roma e Real Sociedad a San Sebastian poco prima della partita di Europa League

Incidenti a San Sebastian, in Spagna, prima della gara di ritorno di Europa League tra la Real Sociedad e la Roma. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, mentre un gran numero di tifosi della Real si stava spostando da Plaza Armerías verso la zona di arrivo del pullman della squadra, un gruppo di persone vestite di nero ha svoltato a sinistra per incontrarsi alla rotonda più vicina allo stadio Anoeta con il pullman degli ultras della Roma. Sono scoppiati tafferugli con lanci di sedie, stampelle e altri oggetti che si trovavano a portata di mano, provocando la rottura dei finestrini degli autobus. Diversi arresti ci sono stati da parte della polizia spagnola con cariche che hanno colpito tutti i tifosi spagnoli. Ciò ha causato un fuggi fuggi generale di molte persone che non sapevano molto bene cosa stesse accadendo.