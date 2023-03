"Siamo stati truffati". Gli inquilini del piano di zona di Ponte Galeria in presidio

Le case di via Aldo Bibolini, costruite grazie al piano di zona B39, sono già all'asta. Chi vuole le trova sui siti che si occupano di vendite immobiliari.

Peccato che qualcuno rivendichi la proprietà di questi immobili. Si tratta degli ex soci della cooperativa che nel 2001 stipulò la convenzione con il comune di Roma per l'edilizia agevolata. Finanziamenti pubblici che avrebbero dovuto permettere l'acquisto a prezzi calmierati. Ma da subito le cose non sono andate come avrebbero dovuto.

Dopo aver versato diverse tranches di pagamento gli inquilini, per prendere possesso degli immobili, si sarebbero visti chiedere somme che raggiungevano il doppio del prezzo previsto per legge per quelle case.

Per questa irregolarità da tempo gli inquilini chiedono che quel finanziamento sia revocato. E così il 13 Settembre scorso la Regione Lazio ha avviato la procedura di revoca del finanziamento pubblico alla cooperativa costruttrice, già in liquidazione.

Procedura mai giunta a conclusione.

E così gli inquilini di Ponte Galeria tornano in presidio davanti alle proprie case per sollecitare la nuova giunta regionale.

Senza questo passaggio e la conseguente riacquisizione a patrimonio pubblico dell'area, si andrà avanti con le aste sugli appartamenti pignorati da parte della banca creditrice nel 2018.

Il servizio di Valentina Fenu