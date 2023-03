Il Museo ha sede in piazza Santa Croce in Gerusalemme. La collezione contiene strumenti musicali di estrema bellezza e di grande fascino e comprende una ricca varietà tra fiati, cordofoni, strumenti meccanici e strumenti musicali rarissimi come una glassarmonica, il cui suono è prodotto dalle vibrazioni di bicchieri di cristallo.

Il servizio di Donatella Ansovini