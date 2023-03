Tariffa rifiuti a Roma tra le più care d'Italia

La Tari, la tariffa sui rifiuti, è sempre più alta per le imprese romane. E' tra le più care d'Italia. Nella capitale il carico sulle aziende è del 56 per cento del costo totale del servizio, a Milano per esempio, del 46 per cento. L'allarme arriva da Confartigianato che ha quantificato un maggior esborso di 77 milioni di euro da parte del sistema.

Nel servizio di Stefania Cappa Luca Pavoni, imprenditore (Socio Confartigianato)