Têtes de Bois: 30 anni tra strada, palco e pedali

Dal camioncino acquistato da un rigattiere e trasformato in palco mobile per portare in giro la propria musica fino al palco a pedali, l'invenzione di Andrea Satta, frontman della band romana. Sua l'idea di fare eco-concerti grazie all'energia prodotta dalle biciclette, con il pubblico impegnato ad ascoltare note e a pedalare. Una “trovata” talmente “green” da attirare l'attenzione di Greta Thunberg che se lo fece prestare quando venne in Italia nel 2019.