Una partita di calcio dedicata alla donazione di sangue

Anche una partita di calcio tra dilettanti - in questo caso la Squadra del Circolo Sportivo Rai con tutte le componenti dell'azienda, da giornalisti a tecnici a personale impiegatizio, e la nazionale italiana attori composta da attori e registi - può servire a sensibilizzare il pubblico sulla donazione del sangue, un atto semplice che può salvare una vita. Nel 2022 non tanto nel Lazio, quanto nel resto d'Italia è stato un anno nero per la raccolta di plasma, con una percentuale in calo del 3%, addirittura inferiore al 2020 caratterizzato dalla Pandemia.

Il Sangue e gli emocomponenti sono fondamentali per le trasfusioni, ma pure per la produzione di farmaci salvavita nella cura delle immunodeficenze e neuropatie. Al circolo Rai di Tor di Quinto a Roma, a fianco della partita le associazioni Gocce di Vita e La rete di Tutti hanno raccolto sangue dai donatori e spiegato la semplicità e l'importanza del gesto

Nel servizio di Andrea Marini Donatella D'Ambra, responsabile sanitaria La Rete di Tutti