Uova di Pasqua per finanziare la ricerca sulla leucemia

Stanchezza, dolore alle gambe e perdite di sangue dal naso frequenti. Era il 6 marzo del 1994. Gabriele non aveva ancora compiuto 12 anni. Mai potrà dimenticare quel giorno, la prima visita medica che non lascia dubbi. Si tratta di leucemia mieloide acuta. Gabriele non può più giocare a calcio con gli amici né fare sforzi. E' costretto inoltre a lasciare la scuola per iniziare un percorso di cure presso il Policlinico Umberto Primo di Roma. Un percorso difficile durante il quale si ritiene necessario il trapianto di midollo osseo. È il fratellino Nicolò, 7 anni, a donarglielo. Dopo circa un anno, la bella notizia, Gabriele è fuori pericolo e nel 2000, compiuti i 18 anni, la scelta della vita: diventare volontario Ail affinché, dice Gabriele, attraverso la ricerca si possano aiutare tanti altri bambini e persone a guarire.

La testimonianza di Gabriele nel servizio di Gemma Giovannelli