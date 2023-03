Volontari bonificano discarica abusiva nel reatino

L'esempio di Benito e di altri volontari all’opera per pulire l’ennesimo immondezzaio a cielo aperto. La discarica abusiva si trova tra Sellecchia e Reopasto, nel reatino, lungo la strada che va verso Terni. I soliti incivili hanno sversato di tutto: pneumatici, bustoni neri, addirittura un serbatoio per l’acqua in eternit che questi eroi del senso civico recuperano con fatica. Servirebbero le fototrappole per incastrare e multare i responsabili, la proposta di uno dei componenti di questa “task force” ecologica.