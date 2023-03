Bimbo morto a Roma, indagata la madre

E' ufficiale: la madre del neonato è indagata per omicidio colposo. La donna è l'unica sotto accusa, ma non può aver agito da sola secondo gli inquirenti. Sui fatti che hanno portato alla morte di un neonato - a seguito probabilmente di una circoncisione fatta in casa - indagano i carabinieri di Frascati.

Il servizio di Mariella Anziano