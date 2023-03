Pier Andrea Chevallard è il nuovo presidente Confcommercio Roma Capitale

Dopo 7 anni di commissariamento, la scelta è caduta sull’attuale commissario, Pierandrea Chevallard, eletto per acclamazione, stamattina nella sede di piazza Gioacchino Belli.

Oggi si è parlato anche delle imprese del terziario nel Lazio.

Delle oltre 346 mila imprese registrate nella provincia di roma nel terziario ne risultano attive circa 230 mila, che rappresentano il 77% circa del totale delle imprese attive, e si ripartiscono: in 93.000 commercio al dettaglio e all’ingrosso, 32.000 si occupano di turismo, con Alberghi e ristoranti e in 106.000 di servizi (dalle attività immobiliari, all’istruzione, ai servizi di comunicazione fino a quelli sportivi).

Nel corso degli ultimi 10 anni si è assistito ad un costante processo di “terziarizzazione” delle imprese: nel 2012 erano il 74%, cresciute ad oggi di tre punti percentuale.

Grande risultato dunque sul fronte dell’occupazione le imprese del terziario danno lavoro a 1.200.000 persone. In primo piano ci sono i servizi, poi il commercio e turismo.

Tra i settori di punta nel Lazio: il comparto dei “servizi alle imprese” intese in senso stretto come società di consulenza, marketing, comunicazione, information technology, che con 25.000 aziende e costituisce il 24% circa del totale.

Le imprese del terziario rappresentano, in buona sostanza, l’89% del valore aggiunto di Roma Capitale, un dato, questo, che è andato via via crescendo nel corso degli anni.