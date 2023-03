In arrivo la squadra

Si va verso la fumata bianca. La nuova giunta targata Francesco Rocca dovrebbe essere annunciata domani mattina.

La notte sembra aver portato consiglio, dopo le tensioni di ieri manifestate a mezzo stampa dai coordinatori regionali di lega e Forza Italia, Durigon e Fazzone: "non c'è stata alcuna definizione della squadra di governo, fiduciosi di trovare il giusto equilibrio con il presidente", le parole affidate a una nota congiunta. L'ultimo tentativo dei due alleati di strappare qualcosa in più nella spartizione delle cariche istituzionali e delle deleghe. Lo schema, invece, sarà quello deciso e blindato da Fratelli d'Italia. 6 assessorati al partito della Premier, due a Salvini e due a Berlusconi.

Lunedì la prima seduta del consiglio regionale. A presiedere l'aula della Pisana, nonostante il pressing del Carroccio per Pino Cangemi, sarà il meloniano Antonello Aurigemma. Il leghista si dovrà accontentare della vice-presidenza, sembra. Passando alle deleghe, molte saranno accorpate, la sanità la terrà il Presidente Rocca. Sua vice, sarà Roberta Angelilli che guiderà anche le attività produttive. A mister preferenze Giancarlo Righini, Bilancio e Agricoltura, al rampelliano Fabrizio Ghera, Trasporti e Rifiuti, l'urbanistica a Massimiliano Maselli. Alla pontina Elena Palazzo dovrebbe andare lo sport, mentre al non eletto, ex vicesindaco di Frosinone, Fabio Tagliaferri, i servizi sociali. In quota lega, Pasquale Ciacciarelli probabile assessore alla cultura, mentre per il turismo spunta il nome di Cinzia Bonfrisco. Tra gli azzurri, delega alla scuola per l'ex deputata Maria Spena, per l'ambiente il nome in pole sarebbe quello dell'ex sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni.

Il servizio di Ilaria Dionisi montato da Mariangela Fedele