16enne investita da un'auto davanti a scuola

Prognosi riservata per la ragazza investita questa mattina a Bassano Romano, nel viterbese, sulle strisce pedonali, davanti alla sua scuola. Ricoverata nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli, è intubata e in sedazione farmacologica. L'urto le ha provocato un trauma cranico con contusione cerebrale, un trauma toracico e la frattura composta del femore destro. La giovane è stata trasportata nell'ospedale romano con l'eliambulanza in codice rosso. L'incidente è avvenuto intorno alle otto, prima del suono della Campanella, poco distante dal dall'ingresso dell'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Meucci. La studentessa, 16 anni tra pochi giorni, residente a Bracciano, pare abbia attraversato la strada subito dopo essere scesa dal bus ed è stata travolta da una macchina che procedeva sulla corsia opposta. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 la polizia locale e i Carabinieri per i rilievi del caso. Acquisite anche le immagini delle telecamere di zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.