"Mio marito non mi chiamava neppure per nome", storia di Chiara e di un debito a sua insaputa

Quando è entrata per la prima volta nella sede dell'associazione Pangea, tremava per la paura.

“Però", ricorda Chiara "mi hanno subito accolta e mi hanno detto: non sei sola”.

E se ripensa a quel giorno, il primo della sua rinascita, le viene ancora da piangere.

Antonella Armentano ha raccolto la testimonianza di Chiara, che racconta gli anni in cui è stata sposata con un uomo che non la chiamava per nome, “mi diceva solo 'ehi'”; gli anni in cui si è ritrovata con un debito da 100 mila euro senza saperne nulla; gli anni in cui “lui aveva tutto il potere su di me”.

Ma anche gli anni in cui ha ricominciato da capo.