A Latina sfida tra due medici

Matilde Celentano, fisiatra appoggiata dal centrodestra, e Damiano Coletta, sostenuto da centrosinistra e Movimento Cinque Stelle. Attualmente il comune è guidato da un commissario prefettizio. Nel servizio di Gemma Giovannelli, andato in onda il 15 maggio nel tgr Lazio delle ore 14, l'intervista nell'ordine a Damiano Coletta, candidato sindaco di centrosinistra e Movimento Cinque Stelle, e Matilde Celentano, in corsa per il centrodestra.