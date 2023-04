A Roma la mostra "Acqua nell'Arte e Arte dell'Acqua"

E' impossibile immaginare Roma senza le sue fontane, monumenti di grande valore storico e artistico costruiti nel corso dei secoli che celebrano il trionfo dell'acqua come elemento del paesaggio urbano.

In tutta la città se ne contano più di 1.500. La maggior parte si trova nel centro storico e altre sono “nascoste” nei giardini dei palazzi e nei cortili delle ville.

La capitale è famosa anche per il suoi “Nasoni”, le caratteristiche fontanelle in ghisa, oltre 2.500 in tutta la città.

La mostra “Acqua nell'Arte e Arte dell'Acqua” Fontane e Nasoni di Roma, promossa da Acea e organizzata dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura di Roma sarà aperta al pubblico dal 7 aprile al 31 maggio 2023, dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 18.

Nel servizio di Donatella Ansovini Stephane Verger, direttrice Museo Nazionale Romano e Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea