L'ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar a RaiNews24 condanna la violenza ed esprime cordoglio

"So che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per esprimere condoglianze" per la morte di Parini, ha riferito Bar intervistato da RaiNews24, sottolineando che "ci sono state molte dimostrazioni di solidarietà da parte di giovani israeliani". Il rappresentante diplomatico ha condannato il tentativo intenzionale di Hamas e Jihad Islamica di "promuovere violenza e provocazione" e si è detto "senza parole" per quello che è avvenuto a Parini.