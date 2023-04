Artena: grave Incidente tra tir

Il conducente di un autoarticolato è stato estratto, ferito ma vivo, dai rottami della cabina del suo camion dopo un incidente avvenuto tra due mezzi pesanti sulla SP 79, tra i comuni di Artena (Roma) e Cori (Lt). Lo schianto tra i due mezzi è avvenuto intorno alle 9 di lunedì. Sul posto sono arrivate due squadre di vigili del fuoco che, per due ore, hanno lavorato per liberare l'uomo incastrato nella cabina di guida. Dopo averlo affidato alle cure dei sanitari, i pompieri hanno continuato a lavorare per la messa in sicurezza del tratto stradale.