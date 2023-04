Attacco a Tel Aviv: un morto e sei feriti. Per i media israeliani la vittima è un turista italiano

Sarebbero prevalentemente turisti le persone coinvolte nell'attentato terroristico avvenuto stasera sul lungomare di Tel Aviv. Lo segnala Haaretz, secondo il quale la dinamica è stata quella di un attacco con arma da fuoco e con un'auto lanciata contro pedoni.

Non sono stati forniti finora molti dettagli sulle vittime. Times of Israel sostiene che la persona uccisa è un italiano 30enne, senza citare le fonti. Altri cinque turisti sarebbero rimasti feriti, tre in maniera moderata tra i quali un uomo di 39 anni e una ragazza di 17. Ci sarebbero anche due feriti israeliani.

Il sospetto aggressore sarebbe, secondo Haaretz, un arabo israeliano di Kafr Qassem ed è stato neutralizzato dalla polizia.