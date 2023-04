Autismo, pazienti in aumento ma nel 70% dei casi il futuro è in autonomia

Si chiama “Le ali dei pesci” ed è la Onlus fondata con la collaborazione dell’Università di Roma - La Sapienza (e in particolare con l'istituto di Neuropsichiatria infantile “Giovanni Bollea”) per promuovere la ricerca scientifica sulle patologie neuropsichiatriche dello sviluppo, con particolare attenzione all'autismo, ma anche per aiutare l'inclusione.

Tra i soci dell'Associazione medici, operatori del settore e genitori di figli colpiti dalle disabilità.

Rosario Carello ha intervistato Carla Sogos e Valeria Mammarella, dell'Istituto di Neuropsichiatria infantile “Giovanni Bollea”