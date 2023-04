Bando del Comune per la cura dei parchi

Un investimento complessivo di 100 milioni per il triennio 2024-2026 destinato alla manutenzione e alla cura del verde pubblico nei 15 municipi della Capitale, incluse le Ville Storiche. E' quanto prevede il nuovo bando del Comune di Roma. Gli interventi riguarderanno lo sfalcio e la potatura degli alberi con le relative prove di trazione per la messa in sicurezza.

C'è spazio anche per la tecnologia: il Sistema Informatico Geografico, ossia una piattaforma digitale in grado di raccogliere, analizzare e programmare gli interventi per ogni singola alberatura.

Le domande per il bando possono essere presentate fino al 4 maggio. Poi, dopo l'aggiudicazione della gara, si entrerà a regime nella primavera del 2024.

Nel servizio di Massimo Tinagli le interviste a Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma e Sabrina Alfonsi, Assessora all'Ambiente Roma Capitale