Senza regole e in mancanza di una cultura della prevenzione, auto e moto possono davvero trasformarsi in vere e proprie armi stradali. Da qui, dopo gli ultimi incidenti l'appello alle istituzioni per fare passi in avanti. Nel servizio di Francesco Rositano, l'intervento di Alfredo Giordani dell'associazione Vivinstrada.