Can Yaman alla Festa della Polizia

Per i 171 anni della Polizia di Stato DonatoriNati ha organizzato in tutta Italia una serie di iniziative in linea con l'esserci sempre della Polizia di Stato.

Roma, Frosinone, Milano, Imperia, Padova, Treviso, Bologna, Piacenza ,Firenze, Grosseto, Cesena, Pescara, Campobasso, Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Bari, Andria, Lecce, Reggio Calabria, Siracusa e Cagliari saranno le città in cui i DonatoriNati sono stati presenti con stand informativi e raccolte straordinarie di sangue.

In piazza di Spagna a Roma presso lo stand dei DonatoriNati l'attore Can Yaman ha fatto un appello alla donazione di sangue e la sua promessa di donazione.