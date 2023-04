Censis-Ugl, "In Italia un lavoratore su 4 è troppo qualificato"

In Italia un lavoratore su quattro svolge una professione che richiede una qualifica inferiore al titolo di studio posseduto, ma nei lavoratori under 25 la quota sale fino al superare il 40%. E' uno dei paradossi del mercato del lavoro nel nostro Paese, che emerge dal rapporto CENSIS-UGL presentato in occasione del primo maggio. Uno scenario caratterizzato dal mancato incontro tra domanda e offerta che provoca disoccupazione precariato, povertà e penalizza soprattutto i più giovani. Nel servizio di Pasquale Notargiacomo il segretario generale dell'Ugl Paolo Capone e il presidente del Censis Giuseppe De Rita.

Nel servizio di Pasquale Notargiacomo, montato da Stefano Tigani, le interviste a: Paolo Capone, Segretario Generale Ugl e Giuseppe De Rita, Presidente Censis