Cittadini a caccia di biodiversità

Una foto col cellulare, un gesto semplice a cui quasi non diamo più importanza. Ma per gli scienziati quell’immagine può valere tanto. Soprattutto se parliamo di animali e piante. Quest’anno la Città metropolitana di Roma, la più verde d’Europa, partecipa alla grande sfida internazionale del City Nature Challenge. Fino al 1 maggio grazie all’applicazione iNaturalist. Chiunque può partecipare realizzando una foto o un video di un uccello, un insetto, un fiore.

Un esempio lampante di citizen science, quelle attività scientifiche a cui prendono parte i semplici cittadini. Davvero preziosi quando si tratta di raccogliere grandi quantità di informazioni sul territorio.

Tante realtà hanno aderito al progetto lanciato dall’Accademia Nazionale delle Scienze. In prima fila la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, 60 chilometri quadrati di biodiversità nella zona che separa la capitale dal mare, aperti al pubblico di tutte le età.

Per quattro giorni tanti cittadini possono giocare a fare i naturalisti nei parchi cittadini ma anche ai confini della cinta urbana. Nelle riserve naturali al mare come a Tor Paterno, a Torre Flavia o a Ostia. O in altura come nei monti Simbruini. In attesa dell’8 maggio quando si saprà quale delle 450 città del Pianeta ha collezionato più immagini.

Nel servizio di Mauro Scanu le interviste a Giulia Bonella, Capo servizio tenuta Castel Porziano e a Valerio Sbordoni, zoologo Accademia Naz. Scienze