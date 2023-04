Comunità di Sant'Egidio con i poveri nel segno della solidarietà

La Comunità di Sant'Egidio, come da tradizione, ha organizzato un pranzo solidale con anziani e rifugiati. Alla mensa dei poveri a via Dandolo 11 a Roma è una Pasqua particolare, segnata dalla guerra in Ucraina e dalle sue conseguenze, ma anche una "Pasqua della solidarietà e dell'accoglienza", di speranza per il futuro per non lasciare solo nessuno, in particolare le persone più fragili e vulnerabili.

Nel servizio di Rossella Santilli, l'intervista a Augusto D'Angelo (responsabile della Mensa di Sant'Egidio)