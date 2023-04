Crepe, muffa, liquami. Viaggio negli alloggi popolari a Primavalle

Viaggio tra le palazzine popolari di Primavalle: dalle case di Via Gasparri, sgomberate e ancora in attesa di essere abbattute e ricostruite come promesso, ai Lotti 18 e 19 di via Pietro Bembo, gli immobili più fatiscenti dell’immenso patrimonio Ater di Roma. Un patrimonio da decenni senza manutenzioni ordinarie e straordinarie, completamente da recuperare. I bilanci dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale sono in rosso, i tassi di morosità superano il 30%, fanno sapere dalla neo Giunta regionale chiamata ad affrontare tante situazioni di degrado e illegalità.

Nel servizio la voce di Ilaria Dionisi l'intervista a Renato Rizzo dell’Unione Inquilini di Primavalle.