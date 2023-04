Dal Pigneto cittadini contro il degrado

Dal quartiere del Pigneto a Roma ci segnalano questi episodi che avvengono per strada. Per questo motivo i residenti stanno organizzando una manifestazione per protestare contro questa emergenza.

"In questo quartiere - dicono i residenti - avvengono stupri, molestie continue, spaccio a tutte le ore del giorno e della notte con decine di persone che si bucano per strada in pieno giorno, rapine furti e scippi quotidiani, soprusi a donne e minori".

I cittadini lamentano una situazione di degrado, segnalati più volte , con foto e filmati alla Polizia, al Sindaco, al Viminale.

